Business news: Egitto, statunitense Apache prevede investimenti per 1,4 miliardi di dollari

- La società statunitense specializzata nella produzione di petrolio Apache prevede di investire circa 1,4 miliardi di dollari nel corso del prossimo anno. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Apache International, John Christmann, in occasione dell’incontro con il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouly, secondo quanto riportato da una dichiarazione al governo egiziano. Il capo dell’esecutivo ha incontrato i vertici di Apache per discutere dei piani d’investimento in Egitto. Da parte sua, il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie, Tarek el Molla, ha annunciato di aver discusso con il Ceo di Apache l'estensione delle sue attività per la ricerca di gas naturale nelle aree di concessione del Mar Mediterraneo. (Cae)