Business news: Corea del Sud, ordini cantieristica in crescita nel primo semestre

- Le aziende sudcoreane del settore della cantieristica hanno ottenuto nuovi ordini per un valore complessivo di 9,29 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2023, in aumento dell'11,9 per cento su base annua. Lo ha reso noto il ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia della Corea del Sud. Il Paese si è aggiudicato nel primo semestre il 29 per cento del totale degli ordini a livello globale, confermandosi la seconda potenza della cantieristica alla spalle della Cina. (Git)