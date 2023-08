Business news: Corea del Sud, conglomerati riaderiscono alla federazione industriale Fki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali conglomerati industriali della Corea del Sud – Samsung, Hyundai, Sk e Lg – hanno deciso di riaderire alla Federazione delle industrie coreane (Fki), l'organizzazione di rappresentanza industriale al centro degli scandali corruttivi che nel 2016 segnarono la fine dell'amministrazione presidenziale di Park Geun-hye. Lg aveva lasciato la federazione a dicembre 2016 a seguito dello scandalo, che aveva visto la Fki implicata come mediatrice per la raccolta di tangenti in favore della ex presidente coreana. Samsung, Hyundai e Sk avevano lasciato a loro volta l'organizzazione nel 2017, dimezzando le entrate del gruppo. Ieri Fki ha annunciato la fusione con un think tank affiliato, e ha deciso di riadottare il nome coreano risalente alla sua fondazione, nel 1961. (Git)