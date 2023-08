Business news: Usa, si moltiplicano limiti statali sull'acquisto di terreni da parte di cittadini cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 81 disegni di legge tesi a vietare l'acquisto e la proprietà di terreni da parte di entità e cittadini cinesi sono stati presentati in 33 Stati Usa dall'inizio del 2023. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", che presenta tali iniziative come un corrispettivo locale delle misure adottate a livello federale per limitare l'influenza della Cina nel Paese. I disegni di legge variano nei dettagli, ma prevedono tutti una serie di limiti o divieti all'acquisto di terreni edificabili e appezzamenti agricoli nei confronti del governo e di aziende, entità e cittadini cinesi. In diversi casi i divieti interessano appezzamenti in prossimità di basi militari e di altri siti strategici sul territorio statunitense. La maggior parte dei disegni di legge è stata presentata e approvata dai legislatori di Stati Usa a maggioranza repubblicana, ma alcune delle proposte hanno ottenuto un sostegno bipartisan per effetto delle preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale condivise dai Democratici. Secondo un’analisi effettuata dal gruppo di pressione Asian Pacific American Justice, circa una dozzina di queste proposte è già divenuta legge in Stati quali l'Alabama, l'Idaho e la Virginia, non senza denunce e proteste da parte di gruppi per i diritti delle minoranze asiatiche e di alcuni deputati, secondo cui queste iniziative rischiano di alimentare la discriminazione e l'odio nei confronti della comunità cinese americana. (Was)