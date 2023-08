Business news: Corea del Nord-Cina, Air Koryo riprende voli di collegamento con Pechino 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statale della Corea del Nord, Air Koryo, opererà voli di collegamento tra Pyongyang e Pechino tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato. Lo ha annunciato l'autorità cinese per l'aviazione civile, precisando che la compagnia cinese Air China, che operava tra le due città prima della pandemia, non ha ancora presentato domanda per riprendere a sua volta i voli. Air Koryo ha effettuato il 22 agosto un volo passeggeri verso Pechino per la prima volta dopo un’interruzione di tre anni coincisa con la pandemia di Covid-19. Un volo della compagnia è atterrato all'aeroporto di Pechino capitale, come confermato dal sito web per il monitoraggio del traffico aereo Flight Master. Dopo la chiusura dei confini nazionali nel 2020, la Corea del Nord ha gradualmente ripreso dallo scorso anno il traffico ferroviario e marittimo con la Cina, mentre il traffico aereo internazionale sta riprendendo solamente in queste settimane. (Cip)