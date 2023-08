Business news: Cina, Evergrande rinvia incontri coi creditori al 28 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’immobiliare cinese Evergrande ha rinviato al 28 agosto gli incontri coi creditori che detengono obbligazioni Ceg di classe A e B emesse ad Hong Kong. La decisione è stata giustificata con la volontà di concedere più tempo ai creditori per valutare il nuovo piano di ristrutturazione da 3,2 miliardi di dollari presentato dal gruppo all'inizio della scorsa settimana. Proprio la scorsa settimana, Evergrande ha depositato a New York un’istanza fallimentare per la ristrutturazione del debito offshore del gruppo, che ammonta a più di 19 miliardi di dollari. L'esposizione dei grandi investitori statunitensi e internazionali a Evergrande è oggetto di speculazione sin dall'inizio della crisi del colosso immobiliare cinese, scoppiata nel 2021 dopo l'accumulo da parte della società di passività superiori a 300 miliardi di dollari. L'esposizione della finanza Usa alla società con sede a Shenzhen passa dalle entità parallele create da Evergrande in paradisi fiscali come Isole Cayman e Isole Vergini, una pratica comune tra i grandi gruppi cinesi per assicurarsi l'accesso al capitale internazionale. Già nel marzo di quest'anno Evergrande aveva presentato un piano di ristrutturazione multimiliardario per ripagare i suoi creditori internazionali, ma con la richiesta presentata dalla società alla giustizia statunitense la scorsa settimana, il tema di questi canali di finanziamento emerge per la prima volta alla luce del sole. (Cip)