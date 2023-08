Business news: Bangladesh, 60 per cento della popolazione esposta ad alto rischio di inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 60 per cento della popolazione del Bangladesh è esposta ad alto rischio di inondazioni, una percentuale seconda solo a quella dei Paesi Bassi, e circa il 45 per cento è esposto ad alto rischio di inondazioni fluviali, la più alta al mondo. Lo rivela uno studio pubblicato oggi dal Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment della London School of Economics (Lse), sottolineando che il cambiamento climatico sta esacerbando tali rischi e causando costi finanziari e umanitari sempre più elevati. La ricerca dell’istituto britannico esamina i fattori di vulnerabilità fisici e socioeconomici e le possibili risposte. (Inn)