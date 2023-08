Usa: sparatoria presso un grande magazzino in Florida, "diversi morti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diverse persone" sono state uccise a Jacksonville (Florida) a seguito di una sparatoria registrata nei pressi di un grande magazzino. Lo ha detto ai media locali la sindaco, Donna Deegan, segnalando che un uomo armato si è barricato all'interno del negozio. Sul posto, riferisce "News4Jax", sono intervenute in forza le squadre della polizia locale. Ancora non ci sono notizie chiare sul numero di vittime e se si tratta di persone che si trovavano dentro o fuori il locale. Alcune fonti segnalano che l'uomo sarebbe morto. (Was)