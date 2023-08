Business news: India, sonda Chandrayaan-3 ha effettuato l’allunaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sonda indiana Chandrayaan-3 è giunta sulla Luna il 23 agosto, effettuando “con successo un allunaggio morbido”, come riferito dall’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). L’India ha lanciato la missione lunare in corso il 14 luglio dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh. La sonda Chandrayaan-3, composta da un lander (Vikram) e un rover (Pragyan), è stata immessa in orbita con il veicolo di lancio Mark-III (Lvm3). Il 17 agosto il lander e il modulo di propulsione si sono separati e successivamente la sonda ha iniziato la procedura di decelerazione (“deboosting”) per posizionarsi nell’orbita della Luna in modo appropriato in vista del tentativo di allunaggio. Per l’India è la terza missione lunare dopo la Chandrayaan-1 del 2008-2009, conclusasi prima del previsto, e la Chandrayaan-2 del 2019, terminata dopo la perdita dei contatti con il lander. Il Paese è il quarto a raggiungere la Luna, dopo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, e il primo a raggiungere il Polo sud lunare. (Inn)