Business news: unità cinese di Blackrock autorizzata a raccolta fondi per investimenti esteri

- La nuova unità cinese del colosso finanziario Blackrock ha ottenuto l'autorizzazione dei regolatori di Pechino per avviare la raccolta di fondi da destinare a investimenti all'estero, unendosi così ad altri grandi gestori patrimoniali globali decisi ad attingere alla domanda di asset stranieri degli investitori cinesi. Blackstone ha registrato la sua unità locale per la gestione di fondi, istituita lo scorso marzo, presso l'associazione di settore cinese nell'ambito del programma di partenariato nazionale qualificato limitato (Qdlp), come confermato in una nota dai regolatori cinesi. Il programma Qdlp, basato su quote, è stato lanciato in Cina nel 2012, e consente a entità cinesi e straniere di raccogliere fondi da grandi capitali privati e istituzioni cinesi per poi destinarli a investimenti all'estero. (Cip )