Business news: Taiwan, governo Usa approva vendita armi per 500 milioni di dollari

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato la vendita a Taiwan di sistemi d'arma per un importo complessivo pari a 500 milioni di dollari, segnalando un ulteriore rafforzamento del sostegno militare all'isola nonostante le obiezioni della Cina. Secondo il dipartimento della Difesa Usa, le vendite includeranno sistemi di puntamento a infrarossi e altri sistemi per cacciabombardieri F-16. La decisione di Washington coincide con l'annuncio da parte di Taiwan di una spesa aggiuntiva pari a 2,97 miliardi di dollari per l'acquisto di armamenti il prossimo anno. Circa la metà dei fondi aggiuntivi verrà destinata all'acquisto di aerei da combattimento, e i fondi rimanenti andranno principalmente ai sistemi navali. La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha rinnovato ieri l'impegno a rafforzare le capacità di difesa dell'isola, in occasione della visita a un memoriale di guerra a Kinmen, dove le forze cinesi comuniste e nazionaliste si affrontarono per l'ultima volta 65 anni fa. (Was)