Business news: Ice, export verso Abu Dhabi aumentato del 14 per cento in primi 5 mesi 2023

- Gli Emirati Arabi Uniti continuano a essere uno dei mercati più performanti per l’export italiano, raggiungendo il +14 per cento nel periodo gennaio-maggio 2023. Lo ha annunciato sui suoi account social l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) a Dubai, secondo cui l'aumento medio dell'export dall'Italia verso il resto del mondo è stato del 4,83 per cento. Il valore totale dell’interscambio è pari a 3,1 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi di export, con un surplus italiano di 2,1 miliardi di euro. (Res)