Balcani: inviato Usa Escobar, corruzione grande problema per Paesi della regione

- La corruzione è un grande problema per l'intera regione dei Balcani occidentali. Lo ha affermato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, spiegando che Washington intende sostenere il percorso di integrazione europea delle nazioni della regione. "Sono felice di vedere che il processo di adesione riserva un posto centrale allo stato di diritto come condizione per l’ingresso (nell’UE)”, ha detto Escobar in un'intervista con i media macedoni. “Ogni Paese che è entrato nell’Ue è più stabile, più democratico e più avanzato, e allo stesso tempo più equo in termini di giustizia per i suoi cittadini. Questo è un altro motivo per cui vogliamo vedervi sulla strada verso l’adesione all’Ue”, ha affermato il diplomatico statunitense. (Seb)