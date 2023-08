Business news: Indonesia, accordo con Boeing per acquisto 24 caccia F-15EX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia acquisterà dal produttore statunitense Boeing 24 caccia multiruolo F-15EX per modernizzare la propria flotta aerea. L’accordo è stato annunciato dal ministro della Difesa di Giacarta, Prabowo Subianto, che ha assistito alla firma nella sede della compagnia a Saint Louis, nel Missouri. L’intesa è stata confermata in un comunicato anche da Boeing, secondo cui l’operazione “porterà l’Indonesia a dotarsi delle migliori capacità di dominio aereo”. Attualmente Giacarta ha a disposizione caccia statunitensi F-16 e vecchi Sukhoi russi. Lo scorso anno ha anche firmato un accordo con la francese Rafale per l’acquisto di 42 caccia per 8,1 miliardi di dollari. L’affare con Boeing dovrà però passare ora al vaglio del governo statunitense. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, si era recato a Giacarta lo scorso novembre ed era stato aggiornato sullo stato delle trattative. Nell’occasione, il capo del Pentagono aveva espresso la speranza che l’Indonesia finalizzasse l’acquisto degli F-15, sottolineando come questo avrebbe migliorato l’interoperabilità con le forze statunitensi. Indonesia e Usa hanno anche partecipato nel 2022 a un’esercitazione militare congiunta, chiamata Super Garuda Shield, cui hanno preso parte almeno 4 mila militari delle rispettive forze armate, oltre a uomini di Australia, Singapore e Giappone. (Fim)