Business news: ricerca scientifica, articoli Usa-Cina in calo per la prima volta da 28 anni

- Il numero degli articoli di ricerca scientifica scritti congiuntamente da ricercatori statunitensi e cinesi è calato nel 2021, per la prima volta dopo 28 anni. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la flessione è l'ennesimo segnale del progressivo "disaccoppiamento" tra le due maggiori potenze mondiali. Secondo i dati del ministero dell'Istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia giapponese, nel 2021 gli articoli scientifici congiunti di ricercatori statunitensi e cinesi sono stati in tutto 51.630, un calo del 5 per cento su base annua e la prima flessione registrata dal 1993. La pandemia di Covid-19 ha rallentato la produzione scientifica globale, ma gli articoli scientifici sono solitamente il risultato di anni di lavoro, e per tale ragione il dato del 2021 non dovrebbe aver risentito in misura significativa di tale fattore. "Nikkei" sottolinea inoltre che il calo è in controtendenza rispetto al generale andamento globale: nel 2021, infatti, il totale mondiale degli articoli di ricerca scritti congiuntamente da scienziati di più Paesi è aumentato del 7 per cento, a 577.166. (Git)