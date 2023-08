Milano: De Corato, moschea in via Esterle segno che manca percezione su sicurezza zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cessione degli ex bagni pubblici alla Casa della Cultura Islamica per farne una moschea "è un chiaro segno che il sindaco non ha la benché minima idea delle problematiche in tema di sicurezza della zona". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato commentando la notizia apparsa oggi sul quotidiano "il Giorno" riguardo la cessione degli ex bagni di via Esterle alla Casa della cultura islamica per realizzare una moschea. "Al posto di affrontare queste problematiche e cercare di rendere la zona sicura tramite l'installazione di telecamere e il pattugliamento da parte dei vigili - prosegue - Sala ha ceduto un'area occupata dai centri sociali e in stato di profondo degrado alla comunità islamica di Milano, per farne una moschea". "Si tratta, in effetti, di un atto di raro pressapochismo, che in un sol colpo riuscirà a contrariare residenti, comunità islamica e centri sociali. Un capolavoro degno di un sindaco che, troppo impegnato nei salotti radical chic, non ha la minima percezione della situazione nelle periferie", conclude De Corato.(Com)