Spagna: scandalo Federcalcio, Rubiales intende difendersi contro sospensione decisa dalla Fifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione calcio spagnola (Rfef) intende difendersi davanti agli organi competenti contro la sospensione provvisoria nei suoi confronti decisa dalla commissione disciplinare della Fifa. Lo si legge in un comunicato della Rfef, che in conformità con le disposizioni dello Statuto, ha nominato presidente ad interim Pedro Rocha Junco. Rubiales ha spiegato di avere piena fiducia nelle istanze della Fida e ha ribadito che, in questo modo, gli viene data la possibilità di iniziare la sua difesa "affinché prevalga la verità e sia provata la sua completa innocenza". (Spm)