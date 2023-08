Credito: Turco (M5s), su extraprofitti errore marchiano governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turco conclude: "Il punto vero è che il governo Meloni ha agito sugli extraprofitti non solo in notevole ritardo, ma ha commesso un grave errore tecnico nel definire l'area di tassazione, con il rischio di farsi bocciare l'intervento dalla Banca centrale europea, di danneggiare il nostro debito pubblico e di prestarsi a contenziosi con le banche per le stesse ragioni che hanno innescato contenziosi con le imprese energetiche". (Com)