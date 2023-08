Ciad: presidente Deby visita il nord dopo operazioni militari lanciate da forze libiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di transizione del Ciad, Mohamed Idriss Deby, ha fatto visita oggi al comune settentrionale di Bardai, a sud della catena montuosa del Tibesti, non distante dal confine con la Libia. Lo ha riferito la presidenza ciadiana in un comunicato stampa, spiegando che la visita rientra in un tour di Deby nelle aree più remota del Paese. Il quotidiano libico “Al Wasat” sottolinea che la mossa giunge alcune ore dopo l’avvio di un’ampia operazione militare, di terra e aerea, lanciata dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar contro i gruppi dell’opposizione ciadiana nel Fezzan, la regione libica sud-occidentale, a ridosso del confine tra Libia e Ciad. Nel comunicato presidenziale si legge che Deby discuterà "con le forze dello Stato dei problemi e delle sfide dello sviluppo, le questioni della pace, della sicurezza e della coesistenza pacifica tra varie componenti” della popolazione. Intanto l'ambasciata di Francia a Tripoli ha smentito "le false informazioni diffuse da alcuni organi di stampa e sui social network sul coinvolgimento francese nelle operazioni militari in Libia”. Lo ha riferito la stessa rappresentanza diplomatica in un messaggio sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter. (Lit)