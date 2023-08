Polonia: agenzia sicurezza interna indaga su attacco cibernetico a rete ferroviaria nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di sicurezza interna polacca (Abw) sta indagando su un attacco hacker alla rete ferroviaria del Paese che ha causato disagi al traffico durante la notte tra venerdì e sabato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Pap". Nello specifico, l'Abw e le forze dell'ordine stanno indagando sull'uso non autorizzato del sistema coinvolto nella gestione del traffico ferroviario, come ha spiegato Stanislaw Zaryn, vice coordinatore dei servizi speciali polacchi. Gli hacker avrebbero utilizzato le frequenze ferroviarie per trasmettere un segnale che ha innescato un arresto di emergenza dei treni nella Polonia nordoccidentale causando ritardi. Zaryn ha affermato che qualsiasi interferenza di questo tipo è stata trattata seriamente visti i recenti tentativi della Russia di destabilizzare la Polonia. "Tali tentativi vengono fatti dalla Federazione Russa in collaborazione con la Bielorussia, e anche per questo motivo non sottovalutiamo alcun segnale che arrivi all'Abw", ha aggiunto. Separatamente, le Ferrovie dello Stato stanno indagando sul deragliamento di due treni e sulla collisione di altri due, avvenuti nella giornata di giovedì. Secondo Zaryn al momento non vi è alcuna indicazione che gli incidenti di giovedì siano collegati all'attacco hacker. (Vap)