Iran: tribunale ordina agli Stati Uniti di pagare 330 milioni di dollari per tentato golpe del 1980

- Nel cuore della capitale iraniana, Teheran, un tribunale ha emesso un ordine di pagamento di 330 milioni di dollari contro gli Stati Uniti, colpevoli di aver pianificato un colpo di Stato ai danni della neonata Repubblica islamica nel 1980. Un anno dopo la rivoluzione islamica del 1979 che ha rovesciato lo scià sostenuto dagli Usa, un gruppo composto principalmente da ufficiali dell'esercito ha cercato di rovesciare il nuovo governo degli ayatollah. L'agenzia di stampa di Stato “Irna” ha riferito che gli "insorti" erano guidati da Saeed Mahdiyoun, un ex comandante dell'aeronautica iraniana, e avevano il loro quartier generale a Nojeh, una base aerea nella provincia occidentale di Hamedan. Scontri tra i cospiratori e le forze governative avevano causato la morte di diverse persone e l'arresto di molte altre. L'anno scorso, i parenti delle vittime hanno presentato una petizione in Iran chiedendo un risarcimento. Nelle accuse è stato espressamente indicato il governo degli Stati Uniti, colpevole, secondo quanto riportato dal sito web “Mizan Online” affiliato al sistema giudiziario iraniano, di "pianificazione ed esecuzione" del colpo di Stato. La sentenza del tribunale ha dato ragione ai richiedenti, ordinando al governo Usa di pagare loro 30 milioni di dollari in danni materiali e morali, e ulteriori 300 milioni di dollari in danni punitivi. (Irt)