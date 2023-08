Torino: Marrone-Montaruli (Fd'I), basta aggressioni ad agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porteremo al governo l'istanza del Siap e delle organizzazioni che chiedono più dotazioni per le Forze dell'ordine per arginare quanto avviene a barriera di Milano. Il ministero dell'Interno sta facendo sforzi enormi per garantire il pattugliamento delle nostre strade ma, davanti alla maggiore presenza di agenti, la criminalità alza in modo inaccettabile la testa aggredendo gli uomini in divisa. Di fronte agli atti che stanno subendo agenti la via è una: più dotazioni e accelerare la legge contro lo spaccio". Lo dichiarano Maurizio Marrone, assessore di Fratelli d'Italia alla regione Piemonte ed il vicecapogruppo alla Camera di Fd'I, Augusta Montaruli, in merito al quartiere di Torino chiamato barriera di Milano. "Un giro di vite necessario per i cittadini e tutto il territorio. Quartieri che subiscono anni di lassismo della sinistra e hanno visto negli ultimi dieci anni una trasformazione fortemente in negativo meritano un altrettanto deciso sforzo che riequilibri quanto è avvenuto, perché lo stato vinca sempre sul prepotente stando al fianco dei cittadini", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia. (Rin)