Israele: 34esima settimana di proteste contro il governo, critiche per numero record di omicidi (2)

- Il governo è stato oggetto di critiche crescenti per la sua risposta ai numeri record di omicidi, in particolare dopo l’uccisione di Abdel Rahman Kashua, direttore municipale della città di Tira, seguita dal quadruplo omicidio nella cittadina settentrionale di Abu Snan, uno degli atti di violenza criminale più sanguinosi dell'anno. Secondo un sondaggio di venerdì sera condotto da “Channel 12 News”, il 42 per cento del pubblico israeliano ritiene che il governo precedente, guidato da Yair Lapid e Naftali Bennett, abbia gestito meglio il crimine violento nella comunità araba, rispetto al 23 per cento che pensa che il governo di Netanyahu abbia fatto un lavoro migliore. (Res)