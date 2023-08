Maltempo: Anas, temporaneamente chiusa al traffico la Ss 494 a Vigevano (Pv)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della presenza di rami e cavi elettrici in carreggiata, per via del maltempo, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 494 "Vigevanese" a Vigevano, in provincia di Pavia. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. (Com)