- Il governo dell’India ha imposto un dazio del 40 per cento sull’esportazione di cipolle per controllare l’aumento dei prezzi e migliorare l’offerta nel mercato interno. La misura è entrata in vigore il 19 agosto ed è prevista fino al 31 dicembre. L’ortaggio è un alimento fondamentale nella cucina indiana e asiatica. (Inn)