Trasporto aereo: Tunisair riceve ultimo di cinque aerei A320neo

- La compagnia nazionale tunisina Tunisair ha ricevuto ieri l'ultimo aereo A320neo, nell’ambito del programma di rinnovamento della flotta che include cinque velivoli di questo tipo. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti tunisino. Tunisair aveva ricevuto altri quattro aeromobili A320neo consegnati nel dicembre 2021, febbraio 2022 e ottobre 2022 e nel dicembre 2022. L’A320neo ha una capacità di 150 passeggeri, di cui 12 in business class e 138 in economy. È dotato di alta tecnologia per ridurre il consumo di carburante del 20 per cento rispetto alla precedente generazione di aerei Tunisair. (Tut)