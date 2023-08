Viabilità: diramazione Roma nord, chiusure notturne nel tratto Fiano Romano-allacciamento A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiano Romano e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest'ultima. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Feronia est", situata nel suddetto tratto. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: percorrere il Gra (Grande raccordo anulare), seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo e immettersi sulla A1 Milano-Napoli; dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fiano Romano, percorrere la Ss4 Dir direzione Rieti-Passo Corese, la SP313 verso Poggio Mirteto, la SP657 per Stimigliano ed entrare sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)