Ucraina: Dombrovskis, Russia rinnovi accordo esportazione grano dal Mar Nero

- La Russia rinnovi l'accordo per consentire l'esportazione del grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero. Questa l'esortazione fatta dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, in India per la riunione dei ministri del Commercio del G20. La Russia sta usando "il grano come arma", ha detto Dombrovskis. "Sosteniamo tutti gli sforzi delle Nazioni Unite e della Turchia sull'iniziativa del grano nel Mar Nero", ha detto il rappresentante Ue ai giornalisti, aggiungendo che il blocco sta fornendo rotte commerciali alternative, le cosiddette corsie di solidarietà, all'Ucraina per il grano e altre esportazioni. (Beb)