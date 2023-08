Maltempo: un tetto pericolante rami sulla tangenziale ovest e mezzi deviati dopo il temporale di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tetto pericolante in via Arsia e la tangenziale Ovest di Milano temporaneamente chiusa ad Assago per la rimozione di alcuni alberi. Sono queste le due maggiori criticità che i vigli del fuoco di Milano segnalano dopo il passaggio del forte temporale segnalato già dalla giornata di ieri e che, per fortuna, non ha avuto la violenza di quello che si è abbattuto sulla città un mese fa. Poco prima delle 16 il cielo si è oscurato e una forte pioggia è stata accompagnata da veloci raffiche di vento. Il centralino dei vigili del fuoco di via Messina è stato subito sommerso di chiamate e, al momento, sono una sessantina quelle che attendono ancora di essere evase. Le due criticità maggiori, da quanto si apprende, riguardano un tetto pericolante in via Arsia 7, zona Quarto Oggiaro dove il nucleo SAF (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco è intervenuto per la messa in sicurezza. Un altro intervento, in questo caso da parte dei vigili del fuoco di Abbiategrasso, è in corso sulla tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Assago che è per il momento chiusa al traffico per consentire la rimozione di grossi pezzi di albero che, trasportati dal vento, si sono abbattuti sulla carreggiata. I vigili del fuoco segnalano anche alcuni alberi caduti in città ma che non hanno creato grossi problemi. Atm segnala alcuni interventi necessari sulla rete di superficie. Il tram 1 non fa servizio tra via Settembrini/via Vitruvio e il capolinea di Greco (intervento tecnico sulla linea). Il Tram 5 devia e salta le fermate tra Montesanto/Galilei e via Galvani per rami sui binari in via Filzi. Per lo stesso motivo devia il tram 9, che in entrambe le direzioni, devia e salta le fermate tra Vittorio Veneto/Lazzaretto e Centrale e il tram 10 che, in entrambe le direzioni, devia e salta le fermate tra Montesanto/Galilei e Centrale. Il tram 16 è sostituito da bus tra Umbria e Monte Velino per un albero caduto in via Cuoco). Il Tram 19, in entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra Stazione Centrale e Vittorio Veneto/Lazzaretto per rami sui binari in via Filzi e il tram 33, in entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra Galvani/Filzi e Montesanto/Galilei.(Rem)