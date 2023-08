Brasile: cannabis, Corte suprema rivnia voto su depenalizzazione modica quantità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serviranno altri novanta giorni alla Corte suprema del Brasile (Supremo tribunal federal, Stf) per varare una legislazione meno restrittiva sul possesso della marijuana. Il magistrato André Mendonca ha infatti chiesto e ottenuto una sospensione di tre mesi prima di concludere una tornata di voti che stava per dare il via libera a due importanti novità: la prima mozione, con la quale si chiedeva di depenalizzare il possesso di una dose per uso personale, aveva raccolto i voti favorevoli di cinque degli undici magistrati, e un "no" del solo Cristiano Zanin. La seconda mozione - che ha invece già raggiunto la maggioranza dei voti necessari, assicurandosi anche il "sì" di Zanin - renderà possibile differenziare il consumatore dal trafficante, in base alla quantità posseduta. In teoria, occorrerà stabilire solo la quantità limite oltre la quale si parla di traffico. Ma ogni novità normativa sarà comunque rimessa alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del pronunciamento della Corte, che arriverà con la votazione completa alla ripresa dalla pausa "di riflessione". Fino ad allora il possesso di marijuana, anche in quantità minime, rimarrà penalmente perseguibile, soggetto a punizioni come prestazione di servizi comunitari o misure educative. (Brb)