Israele: 34esima settimana di proteste contro il governo, critiche per numero record di omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voce dei manifestanti è tornata a risuonare oggi per le strade di Tel Aviv e in tutto Israele nella 34esima settimana consecutiva di proteste contro i piani del governo di ristrutturare il sistema giudiziario. Nonostante la pausa estiva della Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) abbia temporaneamente messo da parte la riforma legislativa, i dimostranti anti-governativi hanno evidenziato altre questioni durante le ultime dimostrazioni, come i recenti episodi di discriminazione contro le donne e l’influenza che i partiti religiosi esercitano sulla coalizione di governo guidata dal premier Benjamin Netanyahu. I manifestanti hanno messo in luce anche il crescente crimine violento nelle comunità arabe. (segue) (Res)