Business news: India, al via vendita cipolle a prezzo calmierato

- In India sono state immesse sul mercato al dettaglio, attraverso la National Cooperative Consumers’ Federation (Nccf), cipolle tratte dalle riserve a un prezzo calmierato di 25 rupie al chilogrammo. Lo ha reso noto il ministero degli Affari dei consumatori, del cibo e della distribuzione pubblica. Il governo ha aumentato le scorte portandole a 500 mila tonnellate, al di sopra dell’obiettivo di 300 mila, e ha ordinato alla Nccf e alla National Agricultural Cooperative Marketing Federation (Nafed) di procurarsi ciascuna un quantitativo di centomila tonnellate. Le misure si aggiungono all’imposizione di un dazio del 40 per cento sull’esportazione, entrata in vigore il 19 agosto e prevista fino al 31 dicembre, con l’obiettivo di controllare l’aumento dei prezzi e migliorare l’offerta nel mercato interno. (Inn )