Maltempo: Regione a Scavuzzo, esamineremo tutte richieste, partendo da quelle di "somma urgenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo non fa altro che ribadire quanto esplicitato ieri da Regione Lombardia. I primi fondi individuati sono destinati, con una delibera di Giunta, come scrive la stessa Scavuzzo, ai Comuni che hanno attivato la procedura ‘di somma urgenza’. Procedura che non ha seguito il Comune di Milano”. Lo scrive in una Nota Regione Lombardia, replicando al vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo. “Ovviamente - prosegue la Nota - come dovrebbe ben sapere il vicesindaco di Milano, in linea con quanto accade sempre in queste situazioni, successivamente verranno prese in considerazione le istanze presentate dai Comuni per interventi attivati sotto altra forma”. L’assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa, evidenzia poi come “da parte di Regione Lombardia si siano seguite tutte le procedure previste in queste situazioni mettendo a disposizione in tempi celeri le prime risorse per gli interventi di somma urgenza”. “Il nostro obiettivo - conclude Romano La Russa - è soltanto uno, fare il possibile per riaprire scuole e asili per l’inizio dell’anno scolastico e ci stiamo muovendo in quella direzione. Come del resto illustrato dal vicesindaco Scavuzzo, che siamo sicuri non voglia innescare una polemica sterile e assolutamente immotivata, Milano e altri Comuni non hanno intrapreso la strada della somma urgenza prevista dal Codice degli appalti”. (Com)