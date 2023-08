Rieti: incidente stradale tra auto e furgone in galleria sulla Salaria, ferita automobilista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'automobilista è rimasta lievemente ferita a seguito di un incidente stradale in galleria, in provincia di Rieti. Il fatto è avvenuto all'altezza del chilometro 107.500 della Salaria intorno alle 10:30 di questa mattina, quando l'auto, a seguito di uno scontro, per cause ancora in corso di accertamento, con un autocarro, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta, il personale della polizia stradale, carabinieri e operatori del 118. La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso De Lellis di Rieti per accertamenti. In considerazione della criticità dello scenario incidentale e dei potenziali rischi per la viabilità, i vigili del fuoco sono intervenuti attivando il protocollo delle procedure previste dal piano di emergenza per sinistri all’interno di tunnel autostradali e in ambienti confinati provvedendo al soccorso dei conducenti contestualmente alla messa in sicurezza dei due mezzi per scongiurare i rischi di attivazione di un incendio. Durante le operazioni di soccorso la circolazione stradale è stata interrotta. (Rer)