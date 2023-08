Fd'I: De Carlo, nomina Arianna Meloni riconoscimento di grande lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo chi non conosce il grande lavoro di Arianna Meloni in questi anni può fare polemica sulla sua nomina, che è un riconoscimento della sua instancabile attività svolta nell'ombra fino ad oggi. A noi di Fratelli d'Italia non solo non ci stupisce, ma ci rende fieri di continuare questo lungo percorso di governo in un partito che da sempre premia il lavoro e la fatica dei suoi militanti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che conclude: "Arianna è da sempre una figura fondamentale per tutti noi e da oggi lo sarà ancor di più, mentre la sinistra ha perso nuovamente l'occasione per stare zitta ed evitare figuracce". Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio Giorgia, è la nuova responsabile del dipartimento Adesioni e della segreteria politica di Fratelli d'Italia. (Rin)