Fd'I: Silvestroni, nomina Arianna Meloni premio alla militanza

- "Esprimo soddisfazione per la nomina di Arianna Meloni come responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, perché è un riconoscimento alle sue grandi capacità e a tutti gli anni di militanza. In Fd'I si premia il merito. Non poteva esserci scelta migliore che premiare la passione politica, a dispetto di sirene politicamente sguaiate che si iscrivono al partito che vogliono dirigere solo qualche giorno prima per diventarne segretaria contro il parere dei propri iscritti". Lo dichiara Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia e segretario dell’Ufficio di presidenza. (Rin)