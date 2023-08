Francia: premier Borne parteciperà ad evento politico organizzato da ministro Interno Darmanin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra francese Elisabeth Borne si recherà domenica a Tourcoing, nel nord del Paese, per l'incontro politico organizzato dal ministro dell'Interno Gérald Darmanin. Lo riferisce l'emittente "FranceInfo", citando fonti vicine alla premier. La presenza del capo del governo a questo evento, che dovrebbe confermare le ambizioni di Gérald Darmanin per le elezioni presidenziali del 2027, era da tempo incerta, come ha sottolineato "FranceInfo". (Frp)