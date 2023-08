Ucraina: Szijjarto, Ungheria ha resistito a pressioni straniere su coinvolgimento nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ungheria persegue una politica di non coinvolgimento nel conflitto in Ucraina "come l'unica risposta moralmente accettabile" per non contribuire ad aumentare la sofferenza umana. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, nel corso di un evento pubblico. "Moralmente si può mantenere solo l'orientamento della politica estera ungherese perché nell'ultimo anno e mezzo il governo non ha fatto un solo passo che sia servito a prolungare la guerra in Ucraina o che abbia contribuito alla morte di una sola persona", ha rilevato Szijjarto. Il ministro ha poi sottolineato come l'Ungheria abbia "resistito con successo alle pressioni straniere affinché si schierasse nel conflitto". (Vap)