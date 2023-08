Spagna: calcio, commissione disciplinare Fifa sospende Rubiales per 90 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione disciplinare della Fifa, il colomnbiano Jorge Ivan Palacio, ha disposto una sospensione di 90 giorni per Luis Rubiales, presidente della federazione di calcio spagnola da giorni al centro di polemiche per un bacio forzato all'atleta Jenny Hermoso, durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali. La misura, i cui effetti iniziano oggi, esclude Rubiales da ogni attività calcistica nazionale e internazionale, per i prossimi tre mesi. (Spm)