Siria: attacco jihadista contro esercito a sud di Idlib, bilancio salito a 13 morti

- E' salito a 13 morti e 20 feriti il bilancio di un attacco coordinato della fazione jihadista siriana Ansar al Tawhid, affiliata alla coalizione Al Fath al Mubin (che riunisce i gruppi e le milizie islamiche integraliste), e dei suoi alleati contro le posizioni dei militari governativi e dei miliziani a loro fedeli nella campagna meridionale di Idlib. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio siriano con una rete di informatori. Almeno undici militari sono morti e due miliziani ribelli sono stati uccisi mentre sono ancora in corso violenti scontri nella zona. Secondo il Sohr, la roccaforte dell’opposizione di Idlib ha assistito a un’escalation della violenza nelle ultime settimane, con un aumento degli attacchi aerei russi in risposta agli attacchi con i droni da parte di gruppo armato islamista Hayat Tahrir al Sham, ex affiliato di Al Qaeda in Siria. (segue) (Lib)