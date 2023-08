Finlandia: gruppo paramilitare Rusich chiede estradizione in Russia di uomo arrestato venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo paramilitare russo Rusich ha chiesto l'estradizione in Russia dell'uomo arrestato ieri in Finlandia, Voislav Torden. Il 36 enne, noto anche come Jan Petrovskiy, è sospettato di azioni terroristiche nell'Ucraina orientale. Come riferisce il quotidiano "Moscow Times", ripreso dai media di Helsinki, il gruppo di estrema destra ha chiesto l'estradizione di Torden, stessa richiesta fatta già dalle autorità dell'Ucraina a quelle finlandesi. (Sts)