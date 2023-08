Reddito cittadinanza: Nonna Roma, atto governo scellerato, Comune e Regione facciano loro parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati elaborati dalla Cgil⁩ di Roma e Lazio "sono 2200 le famiglie che da settembre perderanno il sussidio e sono una parte dei 70 mila nuclei che rimarranno senza reddito entro l'anno. Quello del Governo è un atto scellerato che, in un momento di grande difficoltà economica e sociale per il paese, condanna decine di migliaia di famiglie alla fame e alla miseria senza prevedere una reale alternativa". È quanto si legge in una nota di Nonna Roma. "Basti pensare - prosegue la nota - che il supporto per la formazione e il lavoro è ancora fermo e le risorse stanziate per la carta dedicata a te sono briciole decisamente insufficienti a dare una risposta efficace a chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Siamo consci delle difficoltà degli enti locali ma crediamo occorra maggiore coraggio ed è per questo motivo che chiediamo a Comune e Regione di fare la propria parte attraverso misure straordinarie di sostegno al reddito per limitare gli effetti negativi dell'assurdo provvedimento del Governo. Servono interventi immediati per sostenere le persone per fare la spesa, pagare l'affitto o le bollette. Noi - conclude la nota - continueremo a far sentire la nostra voce nell'ambito della campagna ci vuole un reddito a partire dall'assemblea del 23 settembre dove elaboreremo le prossime iniziative di mobilitazione per rimettere al centro la necessità di un reddito minimo in questo paese". (Com)