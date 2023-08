Russia: ministro Finanze Siluanov, economia crescerà del 2,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia russa crescerà di circa il 2,5 per cento nel 2023, grazie agli sforzi del governo per mitigare l'impatto delle sanzioni occidentali. Lo ha detto il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, in un'intervista rilasciata all'emittente di Stato cinese "Cgtn". "Stiamo facendo sforzi per compensare queste conseguenze, le conseguenze delle sanzioni... Stanno dando i loro frutti. Mentre l'economia si è contratta del 2,1 per cento l'anno scorso, ci aspettiamo che si riprenda quest'anno e cresca del 2,5 per cento o anche di più", ha detto Siluanov. Secondo il ministro, l’inflazione in Russia è sulla buona strada per raggiungere il 6 per cento entro la fine del 2023, con l'obiettivo di un ritorno al 4 per cento l’anno prossimo. (Rum)