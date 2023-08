Usa: sparatoria alla periferia di Boston, almeno sette feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono state coinvolte in una sparatoria registrata questa mattina nei pressi di Boston (Massacchussetts). La polizia locale, riporta "Fox News", ha ricevuto la segnalazione di uno scontro a fuoco e si è recata immediatamente sul posto. "Sette persone sono state colpite e trasportate negli ospedali di zona. Nessuno era in condizioni di pericolo di vita", ha detto l'ufficiale di polizia Michael Torigian. Le forze di sicurezza, riporta la testata, hanno sequestrato armi ed eseguito alcuni arresti. (Was)