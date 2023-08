Roma: lite tra madre e figlio finisce con ustioni per entrambi, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lite tra madre e figlio finisce con ustioni per entrambi. È successo in via Giustiniano Imperatore, nel quartiere Ostiense di Roma, la sera dello scorso 22 agosto. Da quanto si apprende la madre, durante la lite, aveva in mano un solvente. Il ragazzo, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco, e anche la madre è rimasta ustionata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Sant'Eugenio. La madre è stata successivamente dimessa con una prognosi di 30 giorni. Proseguono le indagini per fare luce sulla vicenda. (Rer)