Rai: De Girolamo e Semprini aderiscono a campagna "Io non sono carne"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Gianluca Semprini, ci siamo interrogati per giorni sull’opportunità di affrontare, in questa fascia delicata pomeridiana, il tema della violenza di gruppo a Palermo". E' cominciato in questo modo l'intervento di Nunzia De Girolamo, nel corso della puntata di venerdì 25 agosto di "Estate in diretta", in onda nel pomeriggio di Rai1. "I dettagli di questa orribile storia di stupro - ha proseguito De Girolamo - hanno toccato fortemente le nostre coscienze. Ci hanno fatto interrogare come genitori, come giornalisti, come conduttori, ma soprattutto come persone. La televisione è un grande strumento di informazione e di intrattenimento, ma è anche un grande privilegio, perché è un megafono attraverso il quale noi abbiamo la possibilità di fare una battaglia o di contribuire ad un cambiamento culturale. Poi è arrivata anche la terribile notizia di Caivano: due tredicenni violentate da un gruppo di ragazzi". "Io, Nunzia e tutta la redazione aderiamo a questa campagna e ne parliamo, anche se è un orario delicato - ha aggiunto Semprini, mentre i due mostravano i palmi delle mani con la scritta rossa 'Io non sono carne', lo slogan social della campagna - perché quello che è successo a Palermo e Caivano non riguarda solo queste due città, non riguarda solo un età o un ceto sociale, ma tutta l’Italia. E può riguardare i nostri figli, i figli di ognuno di noi". (Rin)