Ungheria: Orban, lottiamo per preservare la nostra identità nazionale

- Lo scontro in corso a livello politico tra l'Ungheria e le istituzioni dell'Unione europee è come la lotta "tra Davide e Golia". Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban, ospite del Tranzit Festival. La destra internazionale, secondo Orban, deve organizzarsi "in relazione a questa battaglia", vista come "una missione", che per Budapest quella "di preservare l'essenza stessa dell'identità ungherese". "Abbiamo colonizzato l’area del bacino dei Carpazi e la coltiviamo da 1.100 anni, e un uomo ha un dovere verso la propria terra o giardino. Anche se non l’ha comprato, ma l’ha ereditato dai suoi antenati, ha comunque il dovere di mantenerlo”. “Vogliamo che l’Ungheria sia ricca e forte in modo che possa trasformare la sua forza in un’Ungheria sicura. Vogliamo che l’Ungheria sia ricca, forte e sicuro affinché ogni Paese del mondo ci dia il rispetto di cui abbiamo bisogno per sentirci a nostro agio a livello globale. Questo è ciò che vogliamo perché questo è tutto quello che c'è da fare. Ci deve essere un piano per questo. Se non c’è un piano per questo, allora perché abbiamo dei politici?”, ha concluso Orban. (Vap)