Ucraina: ministero Esteri, "inaccettabile" continuare restrizioni a importazione grano nell'Ue

- Il ministero degli Esteri ucraino ha condannato come “inaccettabile” qualsiasi continuazione delle restrizioni all’importazione di grano da parte dell’Ue dopo che un certo numero di Stati membri hanno segnalato di voler sostenere un’estensione. "Riteniamo categoricamente inaccettabile il mantenimento delle restrizioni commerciali sull'importazione di prodotti agricoli ucraini dopo la scadenza del divieto della Commissione europea il 15 settembre. Questo causa malintesi e l'intenzione di aggiungere altre categorie di prodotti ucraini all'elenco delle merci vietate all'importazione", ha spiegato il dicastero. Tali restrizioni unilaterali, prosegue la nota, "non corrispondono allo spirito e alla lettera dell’accordo di associazione tra Ucraina e Ue e ai principi e alle norme del mercato unico dell’Ue". "Solo in uno spirito di solidarietà possiamo contrastare le sfide causate dall’aggressione russa contro l’Ucraina e rafforzare il mercato unico dell’Ue", spiega il ministero. (Kiu)