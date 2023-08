Serbia: ministero Interno invia 30 vigili del fuoco in Grecia per sostegno contro incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per le situazioni di emergenza del ministero dell'Interno serbo ha inviato in Grecia 30 vigili del fuoco e soccorritori per contribuire a spegnere gli incendi nel Paese. Trenta membri delle unità provenienti da Belgrado, Smederevo, Novi Sad, Nis, Jagodina e Pansevo, nonché la Direzione delle unità antincendio e di soccorso, sono partiti per la Grecia su quattro furgoni, due fuoristrada, trasportando dispositivi di protezione individuale e attrezzature per l'estinzione degli incendi, come riferisce l'emittente "N1". (Seb)