Credito: Turco (M5s), su extraprofitti errore marchiano governo

- "Dopo la presentazione della misura sugli extraprofitti bancari, con il ministro Salvini che annunciava il conseguimento di svariati miliardi di euro di gettito e con il presidente del Consiglio che rivendicava la paternità dell'intervento, il governo Meloni è costretto a dimostrare tutta la sua incapacità nello scrivere la norma, che adesso finisce per danneggiare il bilancio dello Stato". Lo comunica, in una nota, Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Conte II e attuale componente della commissione Finanze del Senato. "Siamo infatti di fronte a un errore marchiano, come confermano oggi diversi organi di stampa, perché nella declinazione della norma si vanno a colpire anche i rendimenti dei titoli di Stato, rischiando di penalizzarli e di creare un problema enorme nella gestione del debito pubblico, il cui 25 per cento è in mano proprio alle banche e agli altri istituti finanziari - continua il parlamentare -. O siamo al cospetto della più totale inettitudine dell'esecutivo, o qualcuno ha voluto appositamente scrivere una norma sbagliata per far naufragare l'intervento. Il M5s per primo ha proposto un contributo sugli extraprofitti delle banche e di tutti quei settori economici che hanno conseguito profitti inaspettati e straordinari in conseguenza delle emergenze susseguitesi negli ultimi anni. E lo abbiamo fatto perché nella nostra visione è doveroso usare la leva fiscale per redistribuire risorse a favore di quella parte del tessuto sociale che più ha pagato dazio di fronte alle suddette emergenze, prelevando le risorse stesse dalle grandi ricchezze, che in questi anni si sono accumulate approfondendo le diseguaglianze denunciate da tutti i più autorevoli osservatori internazionali". (segue) (Com)